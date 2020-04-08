За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Об этом сообщается в данных университета Джонса Хопкинса.

Это является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране. Ранее самое большое количество погибших от коронавируса было зафиксировано 4 марта, когда за сутки скончались 1344 человека.

Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших - 4009 человек - в Нью-Йорке, который является центром эпидемии в Соединенных Штатах.

Всего в США коронавирусом заразились почти 399 тысяч человек, 22 224 пациентов удалось выздороветь.

Ранее мы писали, что в США провели испытания вакцины от коронавируса.