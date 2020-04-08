Анна Курникова показала ребенка от Энрике Иглесиаса [ Редактировать ]
Известный музыкальный исполнитель из Испании Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова совсем недавно стали родителями.
Сначала Анна сообщила подписчикам радостную новость в Instagram, а теперь поделилась новым снимком малыша.
Пол ребенка родители не сообщали, но, судя по фото, это девочка.
Подписчики активно комментируют снимок и высказывают слова восхищен я малышкой.
Ранее мы писали о том, что Мила Йовович была беременна в третий раз. Также сразу после родов актриса показала новорожденную дочь.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике. Раньше сообщалось о том, что 22 медсестры одновременно забеременели. А также Каменских заподозрили в беременности
по теме
Леся Никитюк показала "горячий" снимок в боди
Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое горячее фото
Екатерина Варнава снялась обнаженной
Известная телеведущая Екатерина Варнава полностью разделась перед объективом камеры
32-летняя Каменских похвасталась формами в топе
32-летняя певица Настя Каменских показала фото в спортивной форме
Полуголая Кайли Дженнер показала "горячие" снимки в бикини
22-летняя американская модель Кайли Дженнер показала горячие кадры в бикини на пляже
Леся Никитюк шокировала снимком из Китая
Известная ведущая Леся Никитюк показала архивное фото из Китая