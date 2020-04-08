Известный музыкальный исполнитель из Испании Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова совсем недавно стали родителями.

Сначала Анна сообщила подписчикам радостную новость в Instagram, а теперь поделилась новым снимком малыша.

Пол ребенка родители не сообщали, но, судя по фото, это девочка.

Подписчики активно комментируют снимок и высказывают слова восхищен я малышкой.

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