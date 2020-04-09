Исследователи из университетской больницы Джорджа Вашингтона показали распространение болезни на легких человека.

Об этом сообщает Sky News.

По информации, специалисты разработали анимацию, в которой представили поражение дыхательных путей у первого пациента, который попал к ним в больницу с коронавирусной инфекцией.

"Американские исследователи впервые использовали виртуальную реальность для того, чтобы показать, как коронавирус атакует легкие и убивает людей", - отмечается в сообщении.

Известно, что инфекция наносит ущерб всем отделам легочной структуры, поэтому люди с тяжелой формой заболевания нуждаются в подключении к аппарату ИВЛ.

Ранее мы писали о том, что в США зафиксирован новый антирекорд по погибшим от коронавирусной инфекции. За сутки насчитывается почти 2 тысячи умерших.