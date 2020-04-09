Атака коронавируса: как болезнь поражает легкие (видео) [ Редактировать ]
Исследователи из университетской больницы Джорджа Вашингтона показали распространение болезни на легких человека.
Об этом сообщает Sky News.
По информации, специалисты разработали анимацию, в которой представили поражение дыхательных путей у первого пациента, который попал к ним в больницу с коронавирусной инфекцией.
"Американские исследователи впервые использовали виртуальную реальность для того, чтобы показать, как коронавирус атакует легкие и убивает людей", - отмечается в сообщении.
Известно, что инфекция наносит ущерб всем отделам легочной структуры, поэтому люди с тяжелой формой заболевания нуждаются в подключении к аппарату ИВЛ.
Ранее мы писали о том, что в США зафиксирован новый антирекорд по погибшим от коронавирусной инфекции. За сутки насчитывается почти 2 тысячи умерших.
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