В четверг, 9 апреля, стало известно, что в Хмельницком с подозрением на коронавирус умерла сотрудница районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Как сообщается, медик находилась на лечении. У нее заподозрили коронавирус.

"Результаты тестирования пока ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.