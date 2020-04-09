В Хмельницком с подозрением на коронавирус умер медик [ Редактировать ]
В четверг, 9 апреля, стало известно, что в Хмельницком с подозрением на коронавирус умерла сотрудница районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.
Как сообщается, медик находилась на лечении. У нее заподозрили коронавирус.
"Результаты тестирования пока ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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