Унікальні кадри зняла берегова охорона поблизу Марселя. До узбережжя Національного парку Каланки припливли кити-фінвали. Екологи кажуть - це надзвичайна рідкість.

Але нині через карантин рух на морі істотно зменшився, тому гіганти наблизилися до берега. Фінвали - другі за розміром ссавці у світі після синіх китів. Вони важать до сімдесяти тонн і виростають завдовжки до 20 метрів.