До берегів Франції повертаються кіти-фінвали [ Редактировать ]
Унікальні кадри зняла берегова охорона поблизу Марселя. До узбережжя Національного парку Каланки припливли кити-фінвали. Екологи кажуть - це надзвичайна рідкість.
Але нині через карантин рух на морі істотно зменшився, тому гіганти наблизилися до берега. Фінвали - другі за розміром ссавці у світі після синіх китів. Вони важать до сімдесяти тонн і виростають завдовжки до 20 метрів.
по теме
Жителі Лос-Анжелеса насолоджуються чистим повітрям
Раніше тут фіксували найгустіший в Америці смог, тепер фахівці заявляють про рекордно низькі показники забруднення
В прибрежных водах Филиппин появились тысячи розовых медуз
Розовые медузы заполонили воды популярного курорта
Парки Мілану заполонили зайці
В одному з парків Мілана на прогулянку вийшли... зайці. Десятки вухастих помітила місцева жителька, відео виклала на своїй сторінці у Фейсбуці
Карантин "привлек" китов на побережье Франции (видео)
Животные появились возле берегов Марселя
Наслідки коронавірусу: у Франції домашніх улюбленців забирають до притулків
У Франції домашніх улюбленців тих господарів, які заразилися COVID-19, перевозять до притулків. Так власники собак хочуть вберегти своїх вихованців від потенційного інфікування