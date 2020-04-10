Банки поступово запроваджують кредитні канікули для клієнтів, як це рекомендував Національний банк. Поступки для малого і середнього бізнесу вже оголосили близько 10 державних банків. Фінустанови пропонують громадянам різні підходи до кредитних канікул. Приміром, позичальникові дозволяють на час карантину не виплачувати тіло позики, а вносити лише суму відсотків. Другий варіант - відтермінування кредиту повністю на кілька місяців, втім відсотки в цей період - нараховуватимуть і далі. І третій варіант - реструктуризація кредитів на більш тривалий час.

Андрій Блінов, головний експерт, координатор експертної платформи НБУ: