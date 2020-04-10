Банки запроваджують кредитні канікули для клієнтів [ Редактировать ]
Банки поступово запроваджують кредитні канікули для клієнтів, як це рекомендував Національний банк. Поступки для малого і середнього бізнесу вже оголосили близько 10 державних банків. Фінустанови пропонують громадянам різні підходи до кредитних канікул. Приміром, позичальникові дозволяють на час карантину не виплачувати тіло позики, а вносити лише суму відсотків. Другий варіант - відтермінування кредиту повністю на кілька місяців, втім відсотки в цей період - нараховуватимуть і далі. І третій варіант - реструктуризація кредитів на більш тривалий час.
Андрій Блінов, головний експерт, координатор експертної платформи НБУ:
Відновлення платоспроможності клієнтів, які відновлять своє платоспроможність через пандемію відновиться не раніше третього кварталу 2020. До речі державні банки іде оголосили такі канікули своїм позичальникам у секторі малого та середнього бізнесу. Але якщо вони не мали заборгованості на початок березня 2020 року.
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