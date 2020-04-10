Несподівано почався ранок сьогодні для екс-нардепа Тетяни Чорновол - з обшуку.

Державне бюро розслідувань висунула їй підозру у скоєнні тяжкого злочину умисному вбивстві. Йдеться про події ще14-го року, коли під час Майдану був підпалений офіс Партії регіонів у Києві. Внаслідок пожежі загинула людина. За версією слідства, Чорновол керувала діями паліїв та й сама брала участь у підпалі. Сама вона провину заперечує і називає справу політичною.

Цікаво, що до захисників Чорновол вже доєднався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.