ДБР висунуло підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол [ Редактировать ]
Несподівано почався ранок сьогодні для екс-нардепа Тетяни Чорновол - з обшуку.
Державне бюро розслідувань висунула їй підозру у скоєнні тяжкого злочину умисному вбивстві. Йдеться про події ще14-го року, коли під час Майдану був підпалений офіс Партії регіонів у Києві. Внаслідок пожежі загинула людина. За версією слідства, Чорновол керувала діями паліїв та й сама брала участь у підпалі. Сама вона провину заперечує і називає справу політичною.
Цікаво, що до захисників Чорновол вже доєднався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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