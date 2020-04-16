Понад півмільйона людей у світі вилікувалися від коронавірусної інфекції. Точна цифра натепер 503 386 осіб. Кількість заражень з початку епідемії перевищила 2 мільйони, майже 131 тисяча людей померли. У деяких країнах Євросоюзу намітилися позитивні зміни.

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Жодної смерті, пов'язаної з коронавірусом у Чехії. Такий результат за минулу добу зафіксували уперше з кінця березня. Одночасно у країні провели понад 140 тисяч тестів на COVID-19. Кількість інфікованих зменшується, у середу нових випадків було 160, у попередні дні - менше 100. Поки що найбільше заражених у Празі. Напередодні уряд країни почав послаблювати карантинні заходи. Громадянам дозволили виїжджати за кордон з "обґрунтованих" причин, за умови самоізоляції після повернення. З понеділка відкриють фермерські базари, майстерні і поновляться професійні спортивні тренування спортсменів невеликими групами.

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Німеччина починає пом'якшувати карантинні обмеження, - про це повідомила канцлерка Ангела Меркель. З наступного тижня відновлять роботу магазини площею до 800 квадратних метрів, дозволять продаж авто, велосипедів та книжок. Школи відкриють на початку травня, а от масові заходи, зокрема футбольні матчі, заборонені до кінця літа. Кількість інфікованих COVID-19 у Німеччині така ж, як і у Франції та Італії, але смертність нижча у 4-5 разів. Кількість госпіталізацій також зменшується. За словами Меркель, це крихкий проміжний успіх.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Ми рухаємося в правильному напрямку, але в нас не так багато простору для маневрів. Треба бути уважними. Ми рекомендуємо всім носити маски у транспорті та в магазинах. Щодня ми купуватимемо додаткові засоби захисту. Також ми відкриваємо школи. Наразі потрібен детальний план щодо логістики та організації перерв між уроками. Я розумію, що батькам складно, але це необхідно, - якщо ми визнаємо, що пандемія коронавірусу триває.

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Виходити з карантину планує Швейцарія. Компаніям, які надають особисті послуги, такі як перукарні та фізіотерапевтичні заклади, дозволять відновити роботу з 27 квітня. Кількість клієнтів у них буде обмежена. Якщо ситуація залишатиметься стабільною, з 11 травня відкриють школи. Бари та ресторан будуть зачиненими щонайменше до 8-го червня. Попри те, що Швейцарія це конфедерація і влада кожного кантону має широкі повноваження, уряд у Берні наголошує, що регіони не повинні самостійно скасовувати протиепідемічні заходи - дії мають бути узгоджені.

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У Франції вперше знизилася кількість ушпиталених пацієнтів. У середу їх було на 513 осіб менше, порівняно з показниками вівторка. Водночас у деяких регіонах навантаження на систему охорони здоров'я досі дуже високе. Карантин по всій країні триватиме щонайменше до 11 травня.

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Британські парламентарі також імовірно продовжать карантинні обмеження ще на три тижні. За словами міністра охорони здоров'я, Велика Британія наближається до піку захворюваності, тому про послаблення заборон поки що не йдеться.