В Германии похоронная церемония закончилась разгоном [ Редактировать ]
Полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг заметила траурную церемонию, на которой присутствовало до 200 человек.
Об этом сообщает Die Welt.
По их словам, родственники усопшего начали собирать людей на похороны через социальные сети. Сотрудники правоохранительных органов вмешались в проведение похорон и оштрафовали всех присутствующих.
Отмечается, что после этого семья поминала умершего мужчину уже в узком кругу.
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