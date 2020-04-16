Рекордна кількість пацієнтів одужала від COVID-19 в Україні за добу - 43 людини. Загальне число тих, хто подолав недугу, - 186, 116 померли.

За останню добу в Україні зафіксували 397 нових випадків COVID-19. Станом на ранок за даними МОЗ, усього від початку епідемії в Україні підтвердили 4 161 випадок інфікування коронавірусом. 186 людей одужали, 116 померли. В лікарнях зараз перебувають майже півтори тисячі хворих. Решта - лікуються вдома. МОЗ укотре закликало громадян залишатися вдома на Великодні свята. Долучитися до церковних служб українці зможуть по телевізору та онлайн.

Максим Степанов, міністр Охорони здоров'я України:

Хочу наголосити і звернутися до українців, що для нас дуже важливе святкування Великодня саме дома, тому що це на нашу думку зупинить розповсюдження цієї хвороби в Україні.

За кількістю підтверджених випадків захворювання перше місце посідає Чернівецька область. На другому - столиця. У Києві підтверджено 644 випадки. Будинки, де є хворі або люди на самоізоляції, дезінфікують рятувальники. Відсьогодні у місті починають діяти посилені карантинні заходи.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Сьогодні ми посилили контроль на в'їздах в столицю - водіям та пасажирам транспорту на основних в'їздах в столицю вимірюють температуру, встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують в місто перевірять медики та правоохоронці.

Контрольно-пропускні пункти, на яких проводитимуть температурний скринінг, розташовані на вулиці Богатирській та Вишгородській, Броварському проспекті та проспекті Академіка Глушкова; Бориспільському, Житомирському, Гостомельському та Дніпровському шосе, а також 27 кілометрі Столичного шосе.

Перевіряти температуру будуть у пасажирів усіх транспортних засобів, де є більше трьох людей разом з водієм. Якщо температура вища за 37,5 градусів, людині проведуть тест на COVID-19 та відправлять на самоізоляцію. Якщо температура перевищує 38 градусів - викличуть бригаду "швидкої" для госпіталізації. При цьому, в'їзди у місто звузять до однієї або двох смуг руху.

Після свят в столиці припускають збільшення кількості хворих. Аби не допустити поширення інфекції після Великодня, всі міські кладовища закриють. Поминальні дні вже перенесли на початок літак.