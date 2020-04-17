У Канаді на автостраду приземлився легкомоторний літак. Сталося це неподалік Квебек-сіті. Відео незвичної посадки виклав в інтернет один з очевидців.

Як з'ясувалося, в літака виникли технічні проблеми, коли до місцевого аеропорту лишалося всього кілька кілометрів, і пілот був змушений зробити посадку на найближчій трасі. На годину дорогу перекрили, повітряне судно забирали евакуатором з пожежниками.