Наступившая неделя принесет много изменений в жизни людей. Неделя благоприятна для воплощения давних планов. Нужно постараться успеть все, до чего не доходили руки. О том, что ждет ваш знак зодиака пишет "Страна".

Овен

Трудности, с которыми Овнам пришлось столкнуться в последнее время, вскоре отступят сами собой. Поэтому лучше направить усилия в другое русло - такое, которое приносит вам удовлетворение.

Телец

На этой неделе Тельцам необходимо обновить приоритеты, иначе есть вероятность, что желаемого результата не удастся добиться. При создании планов лучше обсудить их с членами семьи, отталкиваться и от их пожеланий тоже.

Близнецы

Близнецам не следует давать организму большие физические нагрузки. Если у вас накопилось много работы, лучше распределить ее по дням. В это же время важно контролировать свое моральное состояние - излишне не нервничать.

Рак

Ракам на этой неделе важно избавить от чувства вины, перестать ругаться себя за то, в чем вы вовсе не виноваты. Будьте добрее к самому себе. Не лишним будет и сделать самому себе подарок, это вас очень вдохновит.

Лев

Львам следует быть внимательными к своему здоровью - прислушиваться к своему организму. Если почувствуете что-то неладное, то лучше обратиться к врачу. Самое главное на этой неделе - здоровый образ жизни, витамины и много сна.

Дева

Основой этой недели для Дев станет вера в свои силы. Если вы сами не будете верить в себя, так же будут считать и окружающие. Если на прошлой неделе вы за что-то взялись, но на этой обязательно доведите до конца.

Весы

У Весов наступило время для серьезных поступков, которые могут изменить ход жизни. Бояться их не стоит, а вот все взвесить желательно. Если сомневаетесь, то посоветуйтесь с родственниками. Не уверены - не делайте.

Скорпион

Скорпионам следует запомнить, что общаться с "токсичными" людьми не надо. Если после разговора с человеком у вас всегда ухудшается настроение, то вычеркивайте его из жизни. Следуйте принципу: лучше быть одному, чем вместе с кем попало.

Стрелец

Стрельцам нужно немного расслабиться - перестать так жестко контролировать свои эмоции. Если хочется плакать - плачьте, смеяться - смейтесь. Не держите все это в себе. Таким образом вы оздоровите свой дух.

Козерог

На этой неделе Козерогам следует простить обиды. Простите и забудьте. Это важно всегда не для тех других людей, а для самого себя. Если вы придете к этому, то настроение сразу же улучшится, захочется двигаться дальше.

Водолей

Водолеям рекомендовано вернуться к основательному планированию. В своих делах начните учитывать возможные форс-мажоры. Девиз на эту неделю: лучше перебдеть. Психологический настрой будет иметь для вас большое значение.

Рыбы

Рыб на этой неделе ждут интересные новости. Как к ним относиться - решите по ходу дела. Главное, не принимайте решения "на ходу". У вас может возникнут много мыслей, лучше с ними переспать, а потом давать ответ.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.