Без салюту та в ізоляції. Так відзначає 94-й день народження британська королева Єлизавета ІІ. Через епідемію не буде й святкової вечері у колі великої родини. Вперше в історії на прохання Її Величності скасували традиційні гарматні постріли. Як змінилося життя королівської родини - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Так із року в рік вшановують день народження Її Величності. Гарматні салюти запускають одразу у кількох точках Лондона. Але цього разу королева вирішила скасувати урочистості. Мовляв, вони недоречні в умовах пандемії. Гостей у заміській резиденції теж не чекають. Єлизаветі ІІ виповнюється 94-ри. І вона, і її 98-річний чоловік Філіп у групі ризику. Тому від початку карантину вони - у вимушеній відпустці. На відміну від інших членів сім'ї.

"Я щасливий бути з вами усіма, хоча й посередництвом інтернету".

І онук принц Вільям, і син принц Чарльз - сумлінно виконують королівські обов'язки. Щоправда, віртуально. По відеозв'язку виголошують промови та символічно відкривають усе нові й нові лікарні.

Принц Чарльз, спадкоємець британського престолу:

Пані й панове, оскільки дива сучасних технологій поки не дозволяють мені дотягнутися самому, я мабуть, попрошу головну медсестру лікарні від мого імені відкрити табличку та оголосити лікарню відкритою!

І хоча усі заплановані королівські події на час карантину скасували, члени монаршої родини без діла не лишилися. Ось, приміром, віртуальний візит принца Вільяма та герцогині Кейт в садочок, де навчаються діти працівників критичних галузей.

Кетрін, герцогиня Кембриджська:

Привіт Лойд, приємно познайомитися. Я Кетрін, а це поруч зі мною Вільям. Ви всі тримаєте малюнки ваших мам і тат? - Так, це моя мама, вона працює адміністраторкою в лікарні і я дуже нею пишаюся.

Не обійшлося у королівській сім'ї й без розчарувань. Через карантин довелося скасувати весілля онуки королеви. Принцеса Беатріс мала вийти заміж наприкінці травня. Гостину планували у Букінгемському палаці.

Принцесі Беатріс не щастить із організацією весілля. Спочатку плани довелося змінити через батька. Принц Ендрю потрапив у грандіозний секс-скандал навколо американського мільярдера Джеффрі Епштейна. Тож Беатріс погодилася на скромнішу церемонію. А тут пандемія і міжнародний карантин. Нову дату вінчання наречені ще навіть не обговорюють.