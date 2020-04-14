Курс долара продовжує знижуватись. Сьогодні американську валюту купували в середньому по 26 гривень 82 копійки. На міжбанківському валютному ринку гривня навпаки подешевшала на 20 копійок. Проте ситуація залишається стабільною та контрольованою - запевняють банкіри. Більше про українську економіку під час карантину - Геннадій Вівденко.

Національний банк України виступає проти надмірної емісії для фінансування дефіциту держбюджету. Така загроза, на переконання центробанку, існує на тлі узгодження нових параметрів до змін у законі про кошторис. У Нацбанку наголошують, що підтримуватимуть економіку у період карантинної кризи за рахунок кредитування банківської системи і чітко слідкуватимуть за балансом припливу грошей в економіку. Тобто увімкнути друкарський станок в НБУ наміру не мають.

Дмитро Сологуб, заступник Голови Національного банку України:

Україна вже мала достатньо негативні епізоди в 90-их. 2008 і 2014 році. Коли без удержане фінансування дефіциту бюджету монетарними засобами тобто емісією. Це призведе до негараздів. Не хотілося б випускати з бутилки джина і приводити до девальвації. Коли девальвує гривня. Інфляції. Коли зростають витрати бюджету. Коли знову фінансують дефіцит монетарними засобами. Це путь в нікуди.

Рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про полегшення боргового тягаря перед фондом для 25 найбідніших країн. Про це повідомляється у заяві прес-служби фонду із посиланням на директора-розпорядника Кристаліну Георгієву. Україна у цьому переліку відсутня.

Від сьогодні втрачає чинність постанова від 30 березня про відкриття продуктових ринків під час карантину. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ті базари, які почали відкривати, діяли з численними санітарними порушеннями, що неприпустимо під час карантину.

Незважаючи на це ряд продовольчих ринків у великих містах України продовжує роботу. У Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - сьогодні підприємці вийшли на роботу. Зокрема нам повідомили в мерії Одеси: постанову головного санлікаря скасовано, але в ній не йшлося про дозвіл роботи, лише регулювалися умови: відстань, і санітарний захист. Наразі діє постанова КМУ, в якій дозволяється робота суб'єктів господарювання з продажу продуктів. За нашими даними продавці дотримуються санітарних правил, працюють в масках та рукавичках, усі поверхні дезінфікують.

Світлана Кухляренко, продавчиня м'ясної продукції:

У нас здоровые потолки. Мы друг от друга, практически, на полтора-два метра торгующих, люди - держат дистанцию. Мы, в принципе, не контактируем так сильно с людьми. Мы ж не магазин: метр на метр - правильно?

Разом із тим кількість покупців з початком карантину - на цьому ринку зменшилася щонайменше удвічі.

Виробництво одного з найбільш популярних продуктів під час великоднього тижня - курячих яєць - збільшилося що викликало зниження цін на них на третину - з початку року. Такі дані аналітиків агроринку. Проте протягом карантину малі та середні виробники призупинили свої продажі - у зв'язку із закриттям низки уже відкритих ринків. Обсяг пропозиції за два тижні незначно зменшився.

Сергій Феофілов, засновник і генеральний директор консалтингового агентства "Украгроконсалт":

В предпасхальный период все будут покупать и я буду покупать. Традиционный рост цен на яйца в предпасхальный период - это было ну максимум 5%. Не думаю, что будет более мощный скачок тем более в условиях карантина.

Зараз основне постачання курячих яєць в торговельні мережі стабільно забезпечують провідні виробники цієї продукції.