У Києві вшанували пам'ять жертв Геноциду вірмен в Османській імперії. 105 років тому почалася депортація вірмен із тодішнього Костянтинополя - тоді загинуло півтора мільйона людей, сотні тисяч стали біженцями.

Більшість країн світу визнали Геноцид вірмен. Анкара ж традиційно його заперечує і наполягає на відмові від терміну "геноцид", оскільки жертвами протистояння були як вірмени, так і турки.

Цьогоріч через карантин у столиці традиційні заходи обмежилися покладанням квітів. Масові події скасували.

Владика Маркос, голова української єпархії Вірменської апостольської церкви:

Наши действия, эти мирные акции с целю достучаться не только до наших соотечественников - то есть, духовно их подбодрить. Но и донести до наших единоверных братьев украинцев, что в нашей жизни, к сожалению, это трагедия свершилась и она такая - как и в истории украинского народа, одно из тех трагических событый человечества, которое нужно осудить.

Овакім Арутюнян, виконавчий директор ГО "Спілка Вірмен України":