У Києві вшанували пам'ять жертв 105 річниці Геноциду вірмен в Османській імперії [ Редактировать ]
У Києві вшанували пам'ять жертв Геноциду вірмен в Османській імперії. 105 років тому почалася депортація вірмен із тодішнього Костянтинополя - тоді загинуло півтора мільйона людей, сотні тисяч стали біженцями.
Більшість країн світу визнали Геноцид вірмен. Анкара ж традиційно його заперечує і наполягає на відмові від терміну "геноцид", оскільки жертвами протистояння були як вірмени, так і турки.
Цьогоріч через карантин у столиці традиційні заходи обмежилися покладанням квітів. Масові події скасували.
Владика Маркос, голова української єпархії Вірменської апостольської церкви:
Наши действия, эти мирные акции с целю достучаться не только до наших соотечественников - то есть, духовно их подбодрить. Но и донести до наших единоверных братьев украинцев, что в нашей жизни, к сожалению, это трагедия свершилась и она такая - как и в истории украинского народа, одно из тех трагических событый человечества, которое нужно осудить.
Овакім Арутюнян, виконавчий директор ГО "Спілка Вірмен України":
По містах України ми розташовуємо борди з інформацією про Геноцид Вірмен для того щоб це більше ніде і ніколи не трапилось. Кожного року спілка Вірмен України регіональні громади, яких на сьогоднішній момент 23 і 18 молодіжних організацій по всій країні, - вони працюють цього дня над тим щоб популяризувати цю тему. Основна тема, з якою ми працюємо - це вдячність українцям за те, що ми маємо змогу тут жити і розвиватись.
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