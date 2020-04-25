Про послаблення карантину зараз говорять і в Європі. Спалах хвороби там розпочався раніше ніж в Україні. Тож більшість європейських держав пік епідемії вже пройшли. І уряди тішать втомлених від карантину людей обіцянками швидкого відкриття ресторанів та дозволами ходити в гості.

А от для дітей новини не такі радісні - декому вже скоро доведеться ходити в школу. Та головне ж питання: чи не зарано оголошувати перемогу в боротьбі з пандемією?

Іронія долі, - кажуть паризькі ресторатори. Зазвичай навесні йдуть дощі і як слід тераси у кафе не розгорнеш. Тепер же погода сонячна, але працювати заборонено.

Крістоф Ремі, власник кафе в Парижі:

У нас роками була незрозуміла погода з квітня до травня, навіть у червні не завжди щастило. Доводилося завішувати захисними плівками тераси. Зараз погода надзвичайна, а ми мусимо бути закритими.

Французькі чиновники запевняють: про готельєрів та рестораторів пам'ятають і зроблять усе можливе, щоб якомога швидше їх повернути до роботи. Орієнтовно, наприкінці травня. Точнішу дату визначити обіцяють після 11 травня, коли розпочнеться черговЕ послаблення карантину і в школи повернуться діти. Головне - не надто з цим квапитись.

Бруно ле Мер, міністр фінансів Франції:

Немає нічого гіршого, ніж поспішити з повторним відкриттям, яке потім змусить нас знову закритися. Це було б величезним розчаруванням як для власників ресторанів, так і для французів. Тому ми скористаємось часом, щоб провести повторне відкриття в найкращих санітарних умовах.

Від коронавірусу у Франції вже померли понад 22 тисячі людей. За добу досі виявляють півтори-дві тисячі нових хворих. Проте влада послаблює карантин. З 11 травня можна вільніше пересуватися, але в громадський транспорт без масок не пустять. Відкриють школи, утім, ходити на заняття не обов'язково. Та й по регіонах поки що залишать майже всі обмеження.

Жером Саломон, керівник агентства з охорони здоров'я Франції:

Ми повинні докласти всіх зусиль заради єдиної мети, а саме - до 11 травня досягти найнижчої точки поширення вірусу, найменшої кількості хворих у міських лікарнях, найменшої кількості хворих на COVID-19, яких потрібно покласти в лікарню, та найменшої кількості пацієнтів у тяжкому стані чи тих, хто помирає.

Уже планують послаблення карантину і в Бельгії. При тому, що країна лідирує у Європі за рівнем смертності від коронавірусу на душу населення. На 11 мільйонів жителів - майже 7 тисяч смертей. Утім, темпи поширення хвороби тут, схоже, теж поступово знижуються. Вихід із карантину розпочнуть із масового тестування.

Софі Вільмес, прем'єр-міністр Бельгії:

Потужність наших лабораторій до 4 травня досягне 25 тисяч тестів на ПЛР. І їх кількість планується збільшити до 45 тисяч. Будуть повністю мобілізовані всі державні та приватні лабораторії, а також федеральні цільові сили.

Із четвертого травня в Бельгії відновлять роботу промислові підприємства. У громадському транспорті також запровадять масковий режим - для всіх, кому більше 12 років. 11 травня запрацюють усі магазини.

Софі Вільмес, прем'єр-міністр Бельгії:

Ще одна зміна: спорт та прогулянки на свіжому повітрі будуть дозволені максимум з двома особами, окрім тих, із ким ви живете під одним дахом. Для кращого розуміння, наявне правило, яке дозволяє гуляти лише з однією особою, з якою ви не живете, розширюється до двох, з обов'язковим дотриманням дистанції.

На другому етапі, з 18 травня, можна буде кілька друзів і в гості запросити. Відкриють перукарні, музеї та відновлять навчання у школах, насамперед для тих учнів, які мають складати іспити. І з вимогою - не більше 10 дітей у класі.

А от можливість випити келих пива чи повечеряти в кафе бельгійцям обіцяють із 8 червня. Тоді має розпочатися третій етап послаблення карантину - дадуть зелене світло готельно-ресторанному бізнесу. Якщо, звісно, попередні етапи не закінчаться новою хвилею епідемії.