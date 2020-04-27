Ученые из Университета Пердью разработали датчик, который может распознавать присутствие человека в комнате по уровню углекислого газа в воздухе. Благодаря этим данным он также регулирует системы отопления и вентиляции, пишет itsider.com.ua.

Работа датчика заключается в отслеживании уровня углекислого газа в воздухе. Каждый раз, когда человек заходит в помещение, происходит всплеск, который сигнализирует различным приборам о необходимости их активации.

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"Климат-контроль и надлежащая вентиляция особенно важны, потому что большинство людей проводит в помещении гораздо больше времени, чем снаружи. Кроме того, системы климат-контроля и вентиляции также являются огромными источниками потребления энергии", - отметили исследователи.

В устройстве используются две технологии - резонансное и резистивное зондирование. Ученые считают, что это отличная альтернатива, которая позволит их разработке стать конкурентоспособной по стоимости и энергопотреблению.

Исследователи также отметили, что их недорогой датчик может понадобиться не только в частных домах, но и в больших офисах или гостиничных зданиях.

Команда разработчиков уже получила патент. Следующий шаг - интеграция датчиков в существующие системы умного дома.

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