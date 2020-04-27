27 апреля жене Джигана - Оксане Самойловой исполнилось 32 года и 3 года их общей младшей дочери Майе.

Утром Джиган сделал своей супруге музыкальный сюрприз - представил новый трек под названием "Тайна", который приготовил специально на день рождения Оксаны. Джиган поделился трогательным видео на своей странице в Instagram. На видео запечатлены счастливые моменты их семейной жизни.

"С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни! Мама и Майя HBD! Премьера моего нового трека "Тайны" уже сегодня в 23:59 на всех цифровых площадках", - написал Джиган под видео.

В новой песне рэпера нет ни слова о пережитых за последние месяцы семейных проблемах. При этом композиция буквально пропитана надеждой на светлое и счастливое будущее пары:

Мы будто бы спутники на орбите,

Из этого круга никак не выйти,

Солнце для нас светит в самом зените.

Поклонники пары не сомневаются, что музыкальный подарок Джигана впечатлит его жену, ведь на днях Самойлова публиковала в сторис видео, снятое в машине, а в пути слушала одну из романтичных композиций своего супруга. Но сама Оксана поделилась с поклонниками милым фото с дочерью на руках.

Сегодня у нас с Майей день рождения. В честь этого мы решили порадовать и вас, надеюсь вы оцените мой сюрприз, и вам повезет, тем кто никогда ничего не выигрывал.

Также Оксана поделилась в сторис шикарным празднованием детского дня рождения. Но папы девочек на празднике не было.

Как сообщалось ранее, Самойлова и Джиган расстались. После большой вечеринки музыкант оказался в психбольнице. Известно, что он перебрал с наркотиками. После чего Оксана сделал громкое заявления в своем Instagram об уходе от наркозависимого мужа.

Напомним, ранее у пары родился четвертый ребенок - сын Давид. Жена известного российского исполнителя Джигана показала новорожденного сына.