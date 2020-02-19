Это мальчик: Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз (фото) [ Редактировать ]
Жена известного российского исполнителя Джигана показала новорожденного сына. Милой публикацией звездная мамочка поделилась в социальной сети Instagram.
На снимке запечатлены сами родители - Джиган и Самойлова, обнимая младенца.
"Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид. 18.02.2020 ", - подписала теплое фото Оксана.
Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Отметим, что пара стала родителями в четвертый раз. У них есть три дочери.
Снимок умилил подписчиков и они буквально "забросали" поздравлениями звезд.
"Мы вас поздравляем", "Это мальчик!", "Ура, счастья и любви вам", "Какие вы милые", "Искренние поздравления", "Какое прекрасное фото", "Поздравляем!!!", "Ваша мечта осуществилась!", - написали восторженные фанаты в комментариях.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
Мы писали о том, что Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото. Ангел Victoria’s Secret в откровенном наряде ошарашила поклонников.
по теме
Maruv "взорвала" сеть сексуальным фото
Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram
Адель шокировала поклонников худобой (фото)
Так, в сети появилось фото артистки с афтерпати "Оскара-2020"
"Евровидение-2020": имена всех финалистов (видео)
В субботу, 15 февраля, прошел второй полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020"
Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото
Артистка показала откровенным образ в своем Instagram
"Недолюбили мы": Зибров поразил поклонников
Народный артист Украина Павло Зибров порадовал своих преданных поклонниц