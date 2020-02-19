Жена известного российского исполнителя Джигана показала новорожденного сына. Милой публикацией звездная мамочка поделилась в социальной сети Instagram.

На снимке запечатлены сами родители - Джиган и Самойлова, обнимая младенца.

"Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид. 18.02.2020 ", - подписала теплое фото Оксана.

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Отметим, что пара стала родителями в четвертый раз. У них есть три дочери.

Снимок умилил подписчиков и они буквально "забросали" поздравлениями звезд.

"Мы вас поздравляем", "Это мальчик!", "Ура, счастья и любви вам", "Какие вы милые", "Искренние поздравления", "Какое прекрасное фото", "Поздравляем!!!", "Ваша мечта осуществилась!", - написали восторженные фанаты в комментариях.

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