Идеальная жизнь известного российского репера Джигана и его жены Оксаны Самойловой дала трещину. После большой вечеринки музыкант оказался в психбольнице. Известно, что он перебрал с наркотиками.

Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в "психушке", где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови.

В свою очередь, его жена Оксана Самойлова после того, как Джиган оказался в реабилитационном центре, написала короткий пост в соцсетях: "я просто не хочу просыпаться в этом мире".

Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом. Меньше месяца назад, 18 февраля, у артиста родился первый сын Давид. Он стал четвертым ребенком в семье.

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