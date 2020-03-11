Самойлова и Джиган расстались: репер в психбольнице [ Редактировать ]
Идеальная жизнь известного российского репера Джигана и его жены Оксаны Самойловой дала трещину. После большой вечеринки музыкант оказался в психбольнице. Известно, что он перебрал с наркотиками.
Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в "психушке", где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови.
В свою очередь, его жена Оксана Самойлова после того, как Джиган оказался в реабилитационном центре, написала короткий пост в соцсетях: "я просто не хочу просыпаться в этом мире".
Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом. Меньше месяца назад, 18 февраля, у артиста родился первый сын Давид. Он стал четвертым ребенком в семье.
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