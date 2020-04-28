В Киеве водитель насмерть сбил пенсионерку [ Редактировать ]
Во вторник, 28 апреля, в Киеве возле станции метро Позняки водитель насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Сообщается, что автомобиль мчался на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, после чего протаранил Chevrolet.
"Неадекватный водитель BMW просто летел, но даже не по дороге, а по тротуару. Там же он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. После этого въехал в Chevrolet. Вследствие такого вождения водителя BMW пострадал пассажир Chevrolet и погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Ривненской области в ДТП пострадали полицейские.
Также сообщалось, что в Польше автомобиль сбил двух украинцев.
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