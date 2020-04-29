Більшість померлих від COVID-19 мали супутні захворювання - МОЗ [ Редактировать ]
Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. 992 пацієнти одужали, 239 - померли. Переважно це були чоловіки.
Щодо віку, то найбільше померло людей, яким за 50 років. Більшість мала супутні захворювання.
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