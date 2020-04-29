Замість зйомок журналістського розслідування тур по відділках поліції і допит. Журналістів "Стоп Корупції", які поїхали до Вінниці, аби підготувати сюжет про начебто незадеклароване майно керманича обласної поліції за його ж викликом поліція затримала. А відеокамеру відібрали. При цьому намагались забрати і те, що встигли відзняти розслідувачі - медійники. Колеги поділились своїм відео і розповіли як на Вінниччині їм перешкоджали працювати правоохоронці та їхній керівник.

Ці кадри зняли журналісти Стоп-корупції на околиці Вінниці напередодні. Серед будинків - і цей, у якому мешкає начальник Вінницької обласної поліції Юрій Педос. Згодом і сам генерал довів це, вступивши в доволі емоційний діалог із журналістом Артемом Поліковським вже на виїзді з власного подвір'я. Хоча перед тим керівник поліції усіляко уникав контактів із антикорупційними медійниками.

Я писав запит, я до вас приходив. - Що це за провокаційне питання чи ти кум Гройсмана? - А чо ти питаєш?

Тож замість відповідей журналіст отримав натяк-погрозу від головного правоохоронця.

А мені сорока сказала, що у вас наркотик тут 10 грам амфітаміна.

Причиною такої емоційної реакції генерала Педоса, припускають у стоп-корупції, є саме маєток, де він проживає із родиною, і якого у декларації високопосадовця немає.

Як встановили стопкорівці, будинок оформлений на батьків Педоса і його дружини. І замість відповідей, очільник поліції викликає правоохоронців, щоб ті затримали журналістів.

Я прошу затримати згідно закону про поліції, доставити в підрозділ, встановити особистість, що це за люди, вони заблокували мені виїзд, напали на моїх дітей, мою сім'ю.

Представитися, надати документи, мати при собі редакційне завдання, - це те, що унеможливлює маніпуляції чиновників в подібних ситуаціях, - ділиться досвідом журналіст-розслідувач і координатор проекту Роман Бочкала.

Роман Бочкала, журналіст, координатор проєкту "Стоп Корупції":

Він знав що до нього приїхали журналісти, йому надходили наші інформаційні запити, ми йому дзвонили він заблокував номер телефона журналіста.

Проте стопкорівцям все ж довелося кілька годин просидіти у відділку.

Ігор Бондарчук, голова ГО "Стоп Корупції":

Коли наші журналісти змогли зафіксувати незадеклароване ним майно зокрема йдеться про будинок, де він проживає, в наших журналістів відібрали камеру в них пробували відібрати весь матеріал, який вони відзняли.

Роксолана Арійончик, юрист ГО "Стоп Корупції":

Нашій групі повідомили, що буде відкрито кримінальне провадження за статтею 182 порушення недоторканності приватного життя. Нашою знімальною групою було подано теж заяву про вчинення кримінального правопурешння за статею 171 перешкоджання журналістській діяльності, але що дуже дивно що нашу заяву ніхто не хотів реєструвати ну звісно ми не генерали поліції.

Тож в "Стоп Корупції" подали зустрічні заяви за кількома статтями, звинувачують Юрія Педоса, зокрема у зловживанні службовим становищем, перешкоджанні журналістській діяльності та подачі завідома неправдивої інформації. Адже журналіст не переступив поріг будинку чиновника, а зйомки з квадрокоптера здійснювались у межах закону.

Що ж до приватності життя, то й тут межу журналіст не перетнув.

Роман Бочкала, журналіст, координатор проєкту "Стоп корупції":

Одним з важливих критеріїв по визначенню чи є корупція чи ні,це є спосіб життя, що таке спосіб життя - куди літає відпочивати, на якій машині пересувається чи ця машина задекларована, в якому будинку проживає і коли журналіст антикорупціонер вивчає спосіб життя чиновника високопосадовця, то вони не порушують закон, вони роблять свою роботу.

Сергій Томіленко, голова НСЖУ:

Він позбавляється великої частки приватності бо знову ж що дає підстави журналістам цікавитись майном посадових осіб або інших - це інтерес суспільний чи не зловживає чиновник владою, чи не має збагачення за рахунок інших громадян та держави.

Такою реакцією правоохоронців на дії медійників стурбовані і в спілці журналістів. Там ведуть статистику нападів та перешкоджань журналістам. За минулий рік це майже 8 десятків випадків, за три місяці цього року вже п'ятнадцять. І головна причина - безкарність.

Сергій Томіленко, голова НСЖУ:

Найкраща реакція - це давати відповіді на питання і кожен посадовець повинен розуміти, що він перш за все підзвітний суспільству громадянам.

У Вінниці правозахисники та медійники вийшли на акцію підтримки колег під стінами обласного управління поліції.