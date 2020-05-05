Кокаїнові міньйони: у порту Одещини викрили рекордну партію наркотиків [ Редактировать ]
Кокаїнові міньйони. У порту Південний на Одещині правоохоронці затримали рекордну цього року партію наркотиків - понад півсотні кілограмів.
Вантаж приплив кораблем із Еквадору разом із бананами. Порошок ділки упакували у свинцеві оболонки, щоб не відчули собаки й не помітили сканери. А ззовні ще й обгорнули плівкою із зображенням посіпак - відомих мультяшних героїв. У Держприкордонслужбі кажуть - вартість знахідки на чорному ринку понад 200 мільйонів гривень. Тепер кокаїн мають знищити.
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