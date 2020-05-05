Не чекаючи послаблень з 11 травня у Києві сьогодні дозволили роботу трьох ринків, маленьких кав'ярень та кіосків із вуличною їжею. Щоправда, аби не напрацювати собі у збиток на 17 тисяч гривень - вони мають торгувати за чіткими правилами. Лише на винос і з суворим дотриманням санітарних норм.

Та чи дотримуються обмежень? І чи багато кіосків запрацювали? - Руслан Смєщук знає.

Вуличний ринок біля станції метро Дарниця. Як ви можете бачити - все зачинено. В тому числі і ця мережева кав'ярня. І це попри дозвіл на продаж напоїв та їжі.

Потрібно щоб працювали кофейні - тому що кава рятує нас.

Неподалік два кіоски із шаурмою. Теж зачинені. Іноді тут можна побачити жінок, які шукають експрес-перукарні. Вочевидь, чутки поставили їх в один ряд із кав'ярнями. Без нових зачісок панянки спілкуватися на камеру не хочуть.

Неподалік знаходжу відкриту точку. Тут роблять суші та роли із собою. Зустрічають нас по-карантинному

Це адміністраторка закладу - Юлія. Розповідає - були зачинені півтора місяця. І зараз або запрацюють, або зачиняться назавжди.

Юлія, адміністраторка суші-магазину:

Генеральную уборку сделали, дезинфекцию, косметический ремонт, потому что так долго простояли - не работали. Мы хотим попробовать, а дальше как пойдет. Я не знаю есть ли у людей деньги кушать. Будем смотреть и пробовать. А иначе закроемся. Надеемся будет много клиентов голодных, которые по нам соскучились.

У докарантинні часи тут працювали десятки інших корисних для пересічного жителя Києва - МАФів. Перехожі, навіть ті, які підтримують продовження карантину, водночас проти закриття кіосків.

Валентина Андріївна, жителька Києва:

Ніякого беспосереднього контакту - ніяких крапильок. Чому його закрили? Я вважаю якщо таким чином буде відбуватися торгівля, то це нормально. Так само і на відкритому повітрі ці століки. З розумом - то воно буде корисно.

А я їду далі - вже на правий берег. Ще один спальний район. Відчинених кіосків тут небагато, зате жваво торгують усілякою городиною.

Фуад, вуличний торговець:

А вот я например приехал, снимаю квартиру, сижу дома. Чем мне жить? Если не работать?

Далі центр столиці. Побачивши людей із паперовими стаканчиками та навіть кухлями - одразу знаходжу перший відкритий кіоск. Каву готує ця чарівна дівчина.

Вікторія, бариста:

Все хотят кофе - это жизненно необходимо. Заказали кофе - я винесла, рассчитались. Хотя я через окошко не вижу проблем. Так когда выходим полиция нас не трогает. А до этого, когда через окошко - полиция штарфовала, на меня протокол составляла.

Неподалік ще одна кав'ярня. Мережева.

Іван, житель Києва:

Ми старались найти его. Одно время на заправках их продавали на вынос. И хотя мы ездим на машинах, приходили на заправки пешком. Ради кофе. Было. Ждали открытия хороших кафе, потому что кофе, он разный и хотелось любимого кофе, а не просто кофе.

Але що далі від центру, то більше відчуття, що тут послаблення карантину кіосків не торкнулося взагалі. Хтось закрився назавжди, решта через труднощі з постачанням не відкрилися досі.

Підсумовуючи - в перший день після скасування заборони більшість вуличних кав'ярень зачинені. Ну а для любителів пиріжків та шаурми новини взагалі невтішні. Їм доведеться почекати.