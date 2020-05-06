Світова статистика пандемії натепер така: мільйон двісті п'ятдесят тисяч людей одужали від коронавірусу; інфікованими залишаються понад три мільйони сімсот тисяч. Майже 260 тисяч - померли. Втім, незважаючи на такі масштабні показники, у деяких країнах ситуація стабілізувалася настільки, що там поступово послаблюють карантинні заходи. Де саме і як це відбувається - розкажуть мої колеги.

Уперше від початку епідемії в китайській провінції Хубей, звідки й поширився світом COVID-19, учні повертаються за парти. Поки що навчання доступне лише для старшокласників, яким улітку потрібно скласти іспити для вступу до університетів. Перш ніж повернутися до школи, учні та вчителі повинні пройти тест на коронавірус. Навчальні заклади мають забезпечити умови для дотримання соціальної дистанції, зокрема, встановити перегородки в їдальнях. Вступну кампанію до університетів у Китаї раніше запланували на початок червня, втім - через карантин - відтермінували на місяць.

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Німеччина готується послаблювати карантин. Відповідний проєкт ухвалив уряд країни. Тепер канцлер Ангела Меркель повинна в телефонному режимі затвердити заходи щодо часткового скасування обмежень з очільниками федеральних земель. Планують відкрити всі магазини з вимогою суворого дотримання гігієнічних норм і дистанції. Також до літніх канікул Федеральний уряд планує поетапно поновити навчання. Відповідно до проєкту, відновлять і футбольні змагання. Втім, наразі, принаймні до серпня, зберігається заборона на масштабні публічні події, зокрема, фестивалі.

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У Словачинні теж поступово скасовують карантинні заходи. У країні, хоч і з певними обмеженнями, запрацювали тераси закладів харчування, готелі, невеликі магазини та салони краси. Натомість торгові центри, кінотеатри, театри та школи - поки що зачинені. Діють і надалі обов'язкові вимоги до гігієни та соціальної дистанції. Раніше ж прем'єр-міністр Ігор Матович повідомив - епідеміологічна ситуація в країні дозволяє пришвидшувати вихід із карантину.

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Новий рекорд. У Швейцарії зафіксували найменшу кількість інфікованих упродовж двох місяців. За минулу добу лабораторно підтвердили 28 випадків зараження. Це - найнижчий показник від початку березня. Крім того, в країні фіксують і зниження летальних випадків від COVID-19. Уряд країни теж планує пом'якшити карантин з одинадцятого травня запрацюють магазини, культурні та спортивні установи, ресторани та бари. Поновиться й навчальний процес у початковій і середній школах.

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Внутрішні кордони для своїх громадян відкривають країни Балтії. За підсумками півторигодинних переговорів прем'єр-міністрів країн - Латвія, Литва й Естонія скасували обмеження на пересування. Однак діє правило - після таких поїздок люди зобов'язані провести два тижні в самоізоляції. Загальна ж кількість інфікованих у кожній з балтійських країн не перевищує двох тисяч.