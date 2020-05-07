У США почали виробництво нової моделі Javelin [ Редактировать ]
Виробництво нової версії протитанкового ракетного комплексу Javelin розпочали у США. Модифікацію під кодовою назвою F-Model оснастили вдосконаленою боєголовкою, здатною пробивати броню з динамічним захистом, а також знищувати легкі броньовані машини.
Пентагон уже замовив 45 тисяч одиниць нової зброї.
Нагадаємо, у січні Україна вперше безпосередньо закупила у США 150 "Джавелінів" на суму в 36,5 мільйонів доларів.
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