Виробництво нової версії протитанкового ракетного комплексу Javelin розпочали у США. Модифікацію під кодовою назвою F-Model оснастили вдосконаленою боєголовкою, здатною пробивати броню з динамічним захистом, а також знищувати легкі броньовані машини.

Пентагон уже замовив 45 тисяч одиниць нової зброї.

Нагадаємо, у січні Україна вперше безпосередньо закупила у США 150 "Джавелінів" на суму в 36,5 мільйонів доларів.