Найскладніша ситуація з коронавірусом зараз на Буковині. Там уже більше як 2 тисячі інфікованих, третина з них у Чернівцях. І темпи зараження не знижуються. У лікарнях бракує і персоналу, і ліжко і апаратів ШВЛ. Докладніше про ситуацію - Ольга Паламарюк.

Валентин Пижик, заступник головного лікаря з лікувальної роботи Чернівецької міської лікарні №1:

В реанімації у нас 5 хворих на даний момент є. Важкі в нас - хворі з пневмоніями, тотальними пневмоніями, дихальною недостатністю. 28 знаходяться на дотації кисню.

Пацієнтів розміщують у трьох міських шпиталях. Першою почала приймати хворих лікарня №1. Тут за лічені дні перепрофілювали відділення. Та місць для пацієнтів - однаково не вистачає.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Не можна сказати, що запас є серйозний, міцний - на місяці роботи. Працюємо десь і з коліс. Звільнилися десяток місць зранку. І повиписували частину людей, декілька людей, на жаль, померло. Але протягом дня, думаю, будуть направлення від сімейних лікарів.

Палати заповнені майже на 100%. Тому міських пацієнтів тепер доправлятимуть в обласну лікарню. Там поки що місця є.

Сергій Цинтар, головний лікар Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Якщо ми не візьмемо, то куди їх дівати? Ми перепрофілювали пульмонологічне відділення. Перепрофілювали урологічне відділення, частину ЛОР-центру і, якщо буде потреба, перепрофілюємо травматологічне відділення.

Потроху вирішується й проблема нестачі кадрів. Медики, які звільнялися та брали лікарняні, поступово повертаються до роботи. Активно підключаються також лікарі-волонтери. Єдине, з чим досі сутужно - так це з постачанням медпрепаратів і засобів захисту. Медики просять внести зміни в постанову Кабміну і пришвидшити процес закупівель.

Віктор Волощук, заступник директора з хірургічної роботи Чернівецької міської лікарні №1:

Я люблю закон і виконую закон. Але в даній ситуації треба, аби це виконувалося швидше. Повірте, хворий чекати не буде. Якщо воно потрібно зараз, то воно має бути зараз.

Тим часом, у місті та області готують резервні місця на випадок різкого збільшення кількості хворих. Як варіант - пацієнтів доправлятимуть у шпиталь ветеранів війни. Планують використовувати також площі муніципального стадіону та одного зі спорткомплексів.