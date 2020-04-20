В Канаде в ночь на воскресенье, 19 апреля, 51-летний Гэбриел Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 50 км от Порталика. Он убил 16 человек.

Об этом сообщает Breaking News.

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"Стрелок был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но не являлся сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В результате операции по задержанию преступника, которая длилась 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

Уортман был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки. Мотивы его действий пока не установлены. В полиции сообщили, что с некоторыми жертвами он был знаком.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.



Отмечается, что эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. До этого самым массовым убийством было совершенное в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля - тогда погибли 14 женщин.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный полицейские устроили стрельбу.

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