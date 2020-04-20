Кровавая стрельба в Канаде: мужчина переоделся полицейским и убил 16 человек [ Редактировать ]
В Канаде в ночь на воскресенье, 19 апреля, 51-летний Гэбриел Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 50 км от Порталика. Он убил 16 человек.
Об этом сообщает Breaking News.
"Стрелок был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, но не являлся сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В результате операции по задержанию преступника, которая длилась 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.
Уортман был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки. Мотивы его действий пока не установлены. В полиции сообщили, что с некоторыми жертвами он был знаком.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.
Отмечается, что эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. До этого самым массовым убийством было совершенное в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля - тогда погибли 14 женщин.
Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный полицейские устроили стрельбу.
Также мы писали о том, что в Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца.
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