В Одесі подружжя ветеранів стали заручниками власної квартири [ Редактировать ]
Прогулянка - як свято. В Одесі подружжя ветеранів другої світової чи не в прямому сенсі є заручниками власної оселі. Вони мешкають на сьомому поверсі, а ліфт у будинку не працює.
Чому місцеві чиновники вже тривалий час не можуть його полагодити - з'ясовував Андрій Анастасов.
Це учасники Другої світової війни Важа та Віра Кукави. Обом по дев'яносто одному року. День перемоги подружжя святкує в квартирі на сьомому поверсі одеської висотки. Адже вийти на вулицю не можуть фізично. Вже вісім місяців у будинку відключений ліфт.
Важа Кукава, учасник Другої світової війни:
Трудность в том, что невозможно подняться, опуститься даже на улицу чтоб купить хлеб, все. Ну мы соседей просим, и они нам помогают.
Під час війни підлітками вони працювали в тилу. Тепер дивляться на світ хіба що з вікон та сумують за свіжим повітрям.
Віра Кукава, учасниця Другої світової війни:
Конечно, обидно. Как будто бы мы ничего не заслужили за нашу жизнь. И войну видели, и видели как все горело, как все взрывалось. Все видели мы: и хорошее, и плохое видели.
Родичів в Одесі у Кукав немає: є друг родини Володимир Тарченко. Він звернувся до чиновників місцевої мерії, щоб відремонтували ліфт у будинку на проспекті Небесної Сотні. Але можновладці запропонували мешканцям будинку зробити це за власні кошти.
Володимир Тарченко, друг родини Кукав:
Но получил ответ, что в настоящее время нет возможности, нет средств для того, чтобы отремонтировать этот лифт. Ну, наверное, может, просто отписка а, может быть, и действительно, что нет средств.
Та виявляється, з минулого літа не працює ліфт і в сусідньому під'їзді. І там також на верхніх поверхах чимало ветеранів війни. Мешканці будинку запитують: невже в чиновників немає першочергових списків?
Ірина Концеба, мешканка будинку:
Мы просим в первую очередь из-за того, что у нас очень много пенсионеров. То есть если где-то что-то может у кого-то потерпеть, подождать, то у нас уже ну "нетерплячка", извините.
Побачивши камеру, на вулицю виходить і Валентина Холодняк. При несправному ліфті вона мешкає на дев'ятому поверсі. Як і Кукавам, жінці дев'яносто один рік: також учасниця війни. Аби поспілкуватися, вона йшла сходами.
Валентина Холодняк, учасниця Другої світової війни:
Сто сорок семь ступенек вверх, сто сорок семь ступенек вниз: можете себе представить? Я бы хотела обратиться к нашему городскому руководству: чтобы они немножко проявили чувство жалости к нам.
Чи дослухаються можновладці? Чи згадуватимуть про ветеранів, коли закінчаться офіційні свята? Питання - риторичні.
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