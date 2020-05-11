Вчинити злочин і викласти відео в соціальній мережі. Схоже, зараз це тренд серед підлітків. Нещодавно у Дніпрі 15-річний хлопець відкрив хаотичний вогонь із балкона. Усе це він транслював у прямому ефірі в інтернеті. І одразу став зіркою теленовин.

Що з ним зараз? Яке покарання призначив йому суд? І чому агресія серед неповнолітніх стала геть не дитячою кримінальною проблемою останнім часом. Про все - Олена Мендалюк.

Ось так зухвало15-річний Сергій Абрамов відкрив вогонь із вікна власної квартири. Стріляє підліток із травматичного пістолета навмання, не цілячись. Усе транслює в прямому ефірі в соціальній мережі.

Вистріли чули сусіди. Вони й викликали поліцію. А ті, вже оглядаючи місце злочину, знайшли під вікнами аж 18 гільз. Стрільця затримали. До речі, він був нетверезий. Чому хлопець, здавалося б, з хорошої сім'ї вирішив так розважитися - сусіди не розуміють.

Анатолій Петрович, сусід:

Отец, он умер, работал на Южмаше. Положительний со всех сторон, как и супруга. Син ничем от него не отличается. Ну, а что там у них, какие семейние отношения я не в курсе дела.

Зараз Сергій Абрамов вдома. Його вчинок - це кримінальний злочин. За хуліганство передбачений штраф чи обмеження волі. За інформацією поліції, за дії сина відповість також мати. Штрафом до тисячі семисот гривень.

Антон Деньгуб, юрист:

Це кримінальна відповідальність, яка настає з 16 років і в окремих випадках з 14 років. На даному етапі, багато випадків саме матеріальної відповідальності за скоєння хуліганських дій чи чогось іншого несуть батьки чи опікуни.

Звісно, чи карати підлітків ув'язненням - у кожному конкретному випадку вирішує суд. Але є загальна тенденція: діти не відчувають невідворотності покарання.

Наталія Валедова, психологиня:

Нету наказания, адекватного. Мы наблюдали какие страшные, вопиющие, криминальные случаи были в стране. Внятного наказания, чтобы увидела вся страна, что эти подростки адекватно наказаны нет. Какой вывод делает ребенок? Можно делать все.

І вони роблять. Бійки, коли натовп б'є одного. Або відео знущань, яке потім із ще більшою жорстокістю роблять публічним. Підліткових злочинів за останні роки побільшало в рази. І причин - цілий комплекс.

Наталія Валедова, психологиня:

Выключаются учителя, подрывается их авторитет из воспитательного процесса. Следующий аргумент - это то, что на сегодняшний день, я считаю, что многие дети нуждаются в помощи детских неврологов, нуждаются в помощи детских эндокринологов.

А якщо додати брак батьківської уваги, а замість цього пошук схвалення у віртуалі, виходить вибухова суміш:

Антон Деньгуб, юрист:

Плюс сюди візьмемо постійний конект з інтернетом, соціальні мережі, які тільки мотивують малолітніх і не малолітніх дітей заради лайків репостів та коментарів та підписників роботи, якщо це безглузді речі то добре нехай буде безглузді, але інколи речі на межі закону.

Бо поняття закону й моралі у підлітків доволі розмиті. Тож рамки мають встановлювати дорослі.