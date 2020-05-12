Хорватські фермери можуть викинути на смітник врожай устриць [ Редактировать ]
Устриці на смітник. Хорватські фермери, які вирощують молюсків - у розпачі. Вони не мають куди збувати цьогорічний врожай. Через епідемію COVIDу працюють обмаль ресторанів. Під замком і кордони.
Фермери закликають уряд дозволити в'їзд іноземцям, бо туристи - основні споживачі делікатесу. Якщо ж до настання спеки не буде куди збути устриць - молюски не виживуть за надто високих температур.
Марія Радіч, голова асоціації устричних фермерів громади:
Дев'яносто відсотків наших устриць купують туристи. Місцевих вони не цікавлять, тому що придбати молюски можуть коли завгодно, тут це не делікатес. Зараз ми продовжуємо працювати, вирощуємо устриць. Але вони просто загинуть, якщо ми не знайдемо збуту для нашої продукції.
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