Устриці на смітник. Хорватські фермери, які вирощують молюсків - у розпачі. Вони не мають куди збувати цьогорічний врожай. Через епідемію COVIDу працюють обмаль ресторанів. Під замком і кордони.

Фермери закликають уряд дозволити в'їзд іноземцям, бо туристи - основні споживачі делікатесу. Якщо ж до настання спеки не буде куди збути устриць - молюски не виживуть за надто високих температур.

Марія Радіч, голова асоціації устричних фермерів громади: