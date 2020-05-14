"Опозиційна платформа - За життя" вимагає зниження комунальних тарифів для населення - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Здешевлення газу не означає здешевлення комуналки. Саме такий сценарій втілиться в життя, якщо інші складові ціни за комірне подорожчають.
Про це йшлося під час робочої поїздки нардепів до Борисполя - вони намагалися розібратися, чому тарифи за комунальні послуги різняться у невеликих містах Київщини, та що саме заважає здешевленню.
Анатолій Федорчук, міський голова Борисполя:
Тариф має бути економічно обґрунтованим. Люди повинні розуміти природу походження цього тарифу - з чого складається. І коли ти починаєш пояснювати - всі з розумінням відносяться.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Сьогодні зменшення вартості газу в рахунок світових тенденцій приблизно 30-35 відсотків, зменшення комунальних тарифів зменшилось приблизно на 20%, але ця тенденція повинна зберігатись і люди повинні відчувати, що зменшується вартість енергоносіїв, а не станеться так, що газ зменшився, електричну енергію підняли - і вони вимушені сплачувати такі ж велетенські тарифи, а вони їх не зможуть сплачувати. Оце було головне завдання. І ми будемо направляти зусилля, щоб було зменшення тарифів, зменшення вартості електричної енергії, і не було такого, як було декілька років тому і продовжується протягом п'яти років.
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