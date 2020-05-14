Здешевлення газу не означає здешевлення комуналки. Саме такий сценарій втілиться в життя, якщо інші складові ціни за комірне подорожчають.

Про це йшлося під час робочої поїздки нардепів до Борисполя - вони намагалися розібратися, чому тарифи за комунальні послуги різняться у невеликих містах Київщини, та що саме заважає здешевленню.

Анатолій Федорчук, міський голова Борисполя:

Тариф має бути економічно обґрунтованим. Люди повинні розуміти природу походження цього тарифу - з чого складається. І коли ти починаєш пояснювати - всі з розумінням відносяться.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":