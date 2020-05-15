В Сингапуре появились автобусы с травой на крыше в рамках трехмесячного проекта "Garden on the Move" (Сад на ходу). Об этом пишет epochtimes.com.ua.

Проект озеленения автобусов предложила компания GWS Living Art. Это своего рода эксперимент, в ходе которого собираются установить, действительно ли трава на крыше транспортного средства поможет охладить его, чтобы снизить расход на использование кондиционеров.

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Прошлые исследования подтвердили наличие положительного эффекта от "зеленых крыш, но изучение ранее проводилось только со статическими объектами. Например, в Таиланде установили систему зеленых кровель на крыше некоторых промышленных зданий. После этого температура поверхности крыши снизилась на 30°C, при этом температура воздуха внутри помещений снизилась на 3-4°C.

"Система Gia Gaiamat Green Roof являет собой легкий коврик с насаждениями, который весит в 2-3 раза меньше, чем обычные системы озеленения крыши. Поэтому он не нагружает шины, а также удобен в установке и обслуживании. В ковриках не используется грунт - в его качестве выступают слои из натуральных волокон, которые будут меньше привлекать вредителей и снизят риск загрязнения крыши", - говорится в сообщении.

Такими ковриками уже оснастили крыши 10 автобусов. Внутри и снаружи транспортных средств также размещены регистраторы, которые будут собирать данные о температуре каждые 10 минут в течение трех месяцев. В конце исследования, после сопоставления данных, станет понятно, смогут зеленые крыши привести к снижению расхода топлива на кондиционирование воздуха в автобусах.

Отмечается, что в "Садах на ходу" будут выращивать два основных вида растений - Cyanotis Cristata и Cyanotis Axillaris, поскольку они достаточно неприхотливы и могут выжить под палящим солнцем при минимальном уходе.

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