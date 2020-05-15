Когда в Украине откроют границы [ Редактировать ]
В пятницу, 15 мая, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что закрытые из-за карантина в Украине границы могут быть открыты после 15 июня.
По его мнение, открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.
У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще".
Он также отметил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.
То же самое касается любимой украинцами Турции.
Ранее мы писали, что в Черновицкой области ввели адаптивный карантин.
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