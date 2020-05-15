В пятницу, 15 мая, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что закрытые из-за карантина в Украине границы могут быть открыты после 15 июня.

По его мнение, открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.

У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще".

Он также отметил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.

То же самое касается любимой украинцами Турции.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области ввели адаптивный карантин.