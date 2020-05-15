Чергова провокація окупантів на передовій. Сьогодні бойовики з автоматичних станкових і підствольних гранатометів атакували українських захисників поблизу Оріхового. Двоє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставили до мобільного шпиталю і надали допомогу - повідомили у штабі.

Попередня доба на фронті минула без втрат, хоча було з десяток ворожих атак. Противник нехтує усіма домовленостями і застосовує заборонені калібри. Позиції оборонців Хутора Вільний і Верхньоторецького окупанти обстрілювали з потужних мінометів. Околиці Авдіївки, Оріхового та Зайцевого накривали з гранатометів та кулеметів. Вогнем у відповідь - армійці знищили одного та поранили п'ятьох російських найманців.