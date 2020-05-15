В п'ятницю, 15 травня, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, що може зробити влада, щоб допомогти працівникам таких галузей, де навіть після послаблення карантину - ще не факт, що відновиться нормальна діяльність?

- Як держава допомагатиме представникам креативних індустрій - шоу-бізнесу, кіно, івент-індустрії? Чи є вже якийсь план?

- Ми розробили законодавчий пакет на підтримку креативних індустрій. На цьому тижні проголосували за перший законопроєкт, він по суті є рамковим, дає можливість видавати гранти як безповоротну державну допомогу кільком інститутам, які зараз працюють. Це Український культурний фонд. Ми також додаємо Інститут книги, Держкіно і Агентство з питань туризму. Кількість людей, зайнятих в культурі - це мільйон робочих місць. Вони зараз сильно потерпають. Тому що всі масові заходи будуть виходить з карантину чи не останніми. Ми також зустрічались з представниками спільноти "Стопкультурнийкарантин" і ми чекаємо пропозицій від них, і готові як комітет також представляти ці ідеї перед премьер-міністром.

- Деякі депутати заблокували підписання спікером ухваленого закону про банки, який необхідний для продовження співпраці з МВФ, зареєструвавши проєкт постанов про скасування голосування. Коли депутати зможуть зняти це питання?

- Це було доволі очікування. Ми розраховуємо в найближчі дні роботи Ради, а вона запрацює з вівторка. Тому, або у вівторок, або у середу ми проголосуємо і відхилимо цю постанову. Я впевнена, що дуже швидко підпише і спікер парламенту, і президент України, і цей закон вступить в силу. Але вже зрозуміло, що політична воля в парламенту є, і йдуть такі вже фінальні переговори з боку Мінфіна, найближчі 2 тижні ми очікуємо на перший транш від МВФ.