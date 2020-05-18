Наступившая неделя принесет ряд позитивных событий в жизни некоторых знаков зодиака. Однако есть и такие, кого ждут разочарования и трудности. Предлагаем гороскоп на неделю с 18 по 24 мая для всех знаков зодиака. Об этом пишет "Страна".

Овен

Неделя начнется с отдыха, развлечений. К середине недели возможен приток финансов - зарплата, прибыль, старый долг - либо же вы получите подарок. В четверг-пятницу вы можете завершить давнее и значимое дело. На выходных возможны романтические встречи, но остерегайтесь разногласий.

Телец

В начале недели могут возникать ситуации, когда вам придется действовать решительно. Во вторник-среду может произойти непредвиденное событие или вы получите неожиданные новости. В целом неделя подходит для размышлений, планирования, новых знакомств и романтических отношений.

Близнецы

У Близнецов неделя может начаться с нежелательных поездок. В будни возникнут ситуации, когда вы сможете проявить силу характера. В целом с середины недели дела пойдут успешно, возможны изменения к лучшему, выгодные сделки, новые отношения или перезагрузка существующих.

Рак

Возможно, в последнее время вы застыли в ожидании, подобное положение отбирает ваши силы и заставляет нервничать. К середине недели напряжение разрешиться, вы наконец почувствуете себя хозяином ситуации. Правда, вместе с этим в жизнь могут ворваться суета и недопонимание с окружающими. Выходные вас порадуют приятными событиями.

Лев

В первой половине недели вам придется строить планы и делать расчеты, полагаясь на свой разум, а не эмоции. В среду-четверг предстоит решать вопросы с деньгами. Ближе к выходным вас ждет успех в той сфере, которой вы занимаетесь. В субботу-воскресенье о себе могут напомнить события, которые тянутся из прошлого.

Дева

Ваши планы изменит неожиданное происшествие или новая информация. Ситуацию можно будет обернуть в свою пользу, если действовать решительно. На этой неделе вы сможете получить поддержку и помощь от близких людей, запланировать отдых. Выходные лучше провести активно.

Весы

Неделя начнется достаточно удачно для вас. Вы будете обладать властью над окружающими и сможете манипулировать ими в своих интересах. В будни вряд ли удастся избежать необходимых домашних хлопот и мелких покупок для дома. На выходных вас ждут новые знакомства, новые отношения либо новый виток в существующих.

Скорпион

На этой неделе вам придется решать финансовые вопросы. Самой результативной может оказаться среда, в этот день есть смыл приложить максимум усилий к достижению целей. На выходных возможны удачные покупки, выгодные сделки, денежные поступления.

Стрелец

Понедельник хороший день, чтобы начать что-то новое, познакомиться с кем-то интересным. Середина недели будет довольно спокойной. К выходным вы сможете себя проявить настолько, что ваши способности заметят. В целом на этой неделе все будет зависеть от вас: чем больше активности, тем больше шансов получить результат.

Козерог

На этой неделе вам лучше полагаться на свою интуицию и на то, что вам подскажет сердце. Есть риск, что от вас ускользнет какая-то важная информация, если руководствоваться одним разумом. На выходных вероятна поездка, переезд. Не исключено, что на личном фронте события будут развиваться очень активно.

Водолей

На этой неделе может окончиться темная полоса, длившаяся последнее время, и ваши старания начнут приносить результат. К концу недели могут поступить интересные предложения. На выходных возможны крупные финансовые поступления, встречи с друзьями и близкими.

Рыбы

С недавних пор в вашей жизни наблюдается застой и период бездействия. Но уже к середине недели возможны перемены, за которыми последуют суета и суматоха. На выходных придется потрудиться, если хотите получить желаемое.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.