Звезда "Сумерек" загадочно умер со своей девушкой [ Редактировать ]
В Лас-Вегасе в собственной квартире нашли мертвым американского актера Грегори Тайри Бойса. Рядом с его телом обнаружено тело его 27-летней возлюбленной. Об этом сообщает Variety.
Молодых людей нашли еще 13 мая, но об их смерти стало известно только сейчас,
Какая причина смерти Бойса и его девушки, неизвестно. У актера осталась 10-летняя дочь. Мать Бойса рассказала, что он собирался открывать свой ресторан.
Грегори Тайри Бойс сыграл эпизодическую роль в фантастической саге "Сумерки". Также Бойс два года назад снялся в короткометражной ленте "Апокалипсис".
Ранее мы писали о том, что звезда саги "Сумерки" вышла замуж.
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