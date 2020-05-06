"Шальные развлечения": 2 женщины избили полицейских и нарушили карантин [ Редактировать ]
В Бердянске 2 женщины устроили пьяный дебош, после чего в ходе сопротивления избили полицейских, которые требовали от женщин прекратить нарушение карантина. Об инциденте сообщили в местном издании "ПроБердянск".
По словам правоохранителей, женщины 40 и 45 лет употребляли алкогольные напитки прямо на детской площадке, после - начали вести себя неадекватно, свидетели происходящего обратились в полицию.
По прибытию патрульных, нарушительницы порядка пытались спрятаться возле одного из магазинов, однако в связи из сильным алкогольным опьянением "фокус" не удался. Правоохранителям удалось задержать женщин и урегулировать ситуацию.
В процессе задержания, полицейским пытались несколько раз помешать знакомые этих "веселых" женщин. Свидетели инцидента снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
Осторожно ненормативная лексика!
За нарушения карантинного режима (ст. 44-3 КоАП) и за неповиновение законным требованиям полиции (185 КУпАП), женщинам грозят штрафы от 17 тысяч гривен.
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