Коронавирусом заразился еще один народный депутат [ Редактировать ]
У народного депутата Украины от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"У нардепа Олега Мейдича с Родины диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.
Олег Мейдич является первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
Ранее "Подробности" писали, что еще один нардеп выздоровел после коронавируса.
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