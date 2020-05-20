У народного депутата Украины от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У нардепа Олега Мейдича с Родины диагностировали COVID-19", - написал Гончаренко.

Олег Мейдич является первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее "Подробности" писали, что еще один нардеп выздоровел после коронавируса.