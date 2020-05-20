В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, местный житель спас запутавшегося в сетях китенка, прослыл героем и был оштрафован властями. Об этом сообщает 7News.

"Джанго заметил в 500 метрах от берега детеныша кита, запутавшегося в сетях для ловли акул, и отправился на помощь. Он подплыл к животному на лодке, после чего нырнул в воду, перерезал веревки и высвободил китенка", - говорится в сообщении.

Однако, как только мужчина добрался до берега, его оштрафовали.

Джанго не уточнил причину, по которой его призвали к ответственности. По данным 7News, за намеренное приближение человека к киту грозит крупный штраф.

По одной из версий, спасатели знали о том, что детеныш кита запутался в сетях, и ждали разрешения на спасательную операцию со стороны Министерства сельского хозяйства и рыболовства штата Квинсленд.

Состояние китенка неизвестно.

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