Авиаперелеты в Украине возобновят после 15 июня [ Редактировать ]
Вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытия аэропортов в Украине будет рассмотрен после 15 июня. Об этом на заседании Кабмина в среду, 20 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство вернется к этому вопросу, после того, как страны Европейского Союза начнут открывать свои границы.
"Пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и пока есть общая позиция, ранее 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов", - пояснил глава правительства.
Напомним, что восстановление свободного передвижения по территории Европейского Союза и открытие внешних границ блока планируется 15 июня. Этот вопрос будет отдельно рассмотрен еврочиновниками. На данный момент в Европе по-прежнему закрыты большинство границ.
Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что межобластные перевозки в Украине возобновятся не ранее начала июня. Вместе с тем Кабмин разрешил городскому общественному транспорту возобновить работу с 22 мая, а метрополитену и детским садам с 25 мая.
по теме
Транспортное сообщение между областями перенесли на июнь
Кабмин разрешил городскому общественному транспорту возобновить работу с 22 мая, а метро и детским садикам - с 25 мая.
Кабмін розглядає можливість послаблення карантину в Україні
Урядовці розглянуть можливість відновлення роботи міського та приміського транспорту, готелів, проведення спортивних змагань і церковних служб
Авіаперельоти "для своїх": коли на європейські курорти повернуться українці?
Як виглядають подорожі в умовах пандемії коронавірусу і до якої авіареальності слід звикати українцям?
В Україні продовжать карантин - Денис Шмигаль
Карантин продовжать навіть після 22 травня, - про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Украина открывает границу со странами ЕС и Молдовой
В частности, проект распоряжения представил министр внутренних дел Арсен Аваков