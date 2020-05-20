Вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытия аэропортов в Украине будет рассмотрен после 15 июня. Об этом на заседании Кабмина в среду, 20 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство вернется к этому вопросу, после того, как страны Европейского Союза начнут открывать свои границы.

"Пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и пока есть общая позиция, ранее 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов", - пояснил глава правительства.

Напомним, что восстановление свободного передвижения по территории Европейского Союза и открытие внешних границ блока планируется 15 июня. Этот вопрос будет отдельно рассмотрен еврочиновниками. На данный момент в Европе по-прежнему закрыты большинство границ.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что межобластные перевозки в Украине возобновятся не ранее начала июня. Вместе с тем Кабмин разрешил городскому общественному транспорту возобновить работу с 22 мая, а метрополитену и детским садам с 25 мая.