В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если первый этап медицинской реформы в Украине показал неплохие результаты, то второй - необходимо пересмотреть.

По медицинской реформе. Первичку сделали, она очень не плохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики - это первое. Второе - COVID-19 показал, что реформа не получилась. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание, и мы оказались просто голые перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу.

Он отметил, что нужно пересматривать зарплаты не только медиков, но и, например, водителей скорых.

"Не может водитель скорой, который рискует своей жизнью, работать за 4-5 тысяч гривен. Это же неправильная реформа. Если все психиатрические больницы и тубдиспансер выходят с забастовками, из-за того, что их закрывают, это - неправильная реформа. Она неразумна. Она - не для людей, она точно не для врачей, она ни для кого, поэтому надо ее пересматривать.

Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.

Напомним, в Раде требуют изменить формат работы. А Зеленский назвал условие для роспуска парламента.

Также во время конференции Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний.

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