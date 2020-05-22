Сполучені Штати вийдуть з Угоди про відкрите небо, бо її порушує Росія, - про це журналістам повідомили чиновники в Білому домі і підтвердив Дональд Трамп. Рішення набуде чинності за півроку.

Нині угода об'єднує 35 країн, зокрема й Україну. Документ підписали у 1992 році, після "холодної" війни, щоб не допустити нових перегонів озброєнь і конфліктів. Держави-підписанти дозволили розвідувальні польоти над своїми територіями - щоб стежити, чи не розробляють там таємну зброю. Втім, Росія в останні роки заборонила доступ авіації до неба над окупованими Абхазією та Південною Осетією, а також над Москвою, Чечнею і Калінінградською областю.