В МВФ також сподіваються, що позичені кошти допоможуть відновити ширші реформи

Україна та Міжнародний валютний фонд урешті домовилися про нову програму співпраці. Вона розрахована на 18 місяців. Київ отримає п'ять мільярдів доларів.

Новий транш спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки. Щоб подолати кризу, яку спричинила пандемія - йдеться у заяві міжнародного кредитора.

В МВФ також сподіваються, що позичені кошти допоможуть відновити ширші реформи.