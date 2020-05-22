Стрельба в Днепре: дело направили в суд [ Редактировать ]
Стало известно, что в Днепре будут судить пятерых человек, которые устроили стрельбу на улице Титова, в результате которой ранения получили трое человек. Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия.
Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.
"Днепропетровской местной прокуратурой №3 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (часть 4 статьи 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля в Днепре напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. В результате трое человек получили огнестрельные ранения. У двоих пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора.
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