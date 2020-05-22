Несподівана новація від Мін'юсту! Пропонують платні камери в СІЗО. За гроші офіційно дозволяють "сидіти" комфортніше. Але несподівано це лише для тих, хто ніколи, на щастя, не перетинався з нашою системою слідчих ізоляторів.

Насправді, віп-камерами там вже давно нікого не здивуєш. Як і обіцянками чиновників нарешті зробити умови в СІЗО та тюрмах цивілізованими. Богдан Вербицький продовжить тему.

Вот это одна четверть тех клопов, которая была найдена в скатке у этого человека.

Без опалення, стіни у плісняві, і з розважальною програмою.

Ну миші, гризуни є. Ну, але вони не заважають. Ну бо розважають. Таргани теж нас розважають.

Тепер підсудні мають можливість Уникнути такої реальності. І чекати на вирок можна буде в камерах із комфортом.

Вони більш свіжішим ремонтом.

Що входить у нові віп-кімнати в СІЗО? Хто і за яку суму може там сидіти? Платні камери - новий проєкт Мін'юсту. Із піарметою їх показово відкрили в Києві та Львові. На черзі - Чернігів.

Ми у Лук'янівському СІЗО. Це найвідоміша в'язниця України. Свого вироку тут чекали і політики минулого, і сучасності. Та ніхто з них офіційно не перебував тут у такому комфорті, як пропонують зараз!

Разом із заступницею міністра юстиції йдемо дворами Лук'янівки. Атмосфера гнітюча. Навколо будівлі з темними, заґратованими вікнами. Іноді з них навіть чути вигуки. Прямуємо до нового корпусу.

Він відносно інших корпусів дійсно новий. 83-го року корпус, але він ви побачите що самий корпус він свіжіший і коридори, він краще, ніж старі будівлі ХІХ-ХХ століття.

Ось він. І порівняно з іншими корпусами - справді має кращий вигляд. Пластикові вікна, утеплені стіни. Але головне в середині. На вході нас просять вдягти бахіли! Бо тут - нові, платні камери.

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

12 тисяч на місяць ми розраховуємо на те, що цими камерами будуть користуватися ті, хто очікує на рішення суду щодо застави і це декілька днів.

12 тисяч на місяць! Це ціна оренди нормальної квартири в Києві. А подобова камера - дві тисячі гривень! Стільки ж коштує номер у пристойному готелі. Тож, чому так дорого?

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

Тут ще й охороняють особу. Тут більше насправді видатків, ніж просто приміщення ремонт і обладнання.

З обладнання мікрохвильова, тостер і чайник на імпровізованій кухні. Із дизайну килимок при вході, портрет Шевченка на стіні та нові залізні ліжка. Є санвузол і навіть бойлер! Для чого здають в оренду подібні камери?

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

Прибрати корупційну складову, оскільки ми знаємо, що в установах виконання покарань і СІЗО все таки існують камери різного наповнення. Різного побутового обладнання і рівня. Тому в нас, як і в журналістів виникає питання, як саме відбувається розподіл?

Хоча як відбувається розподіл - усім добре і давно відомо: корупція. Є гроші й можливість домовитися з наглядачем - є комфортна "хата". І "рієлторський тюремний бізнес" - процвітає! Хоча, звісно, поза касою.

Сергій Старенький, колишній голова Державної пенітенціарної служби України:

Такі камери існували і раніше, я вам скажу більше, вони існують і досі. Таких камер в слідчому ізоляторі не три і не чотири, як їх показали і назвали платними. Вони були зроблені раніше, їх близько 20. Інші ж камери не ліквідовані, підвищеного комфорту? Вони залишаються як і є.

І ця камера тому приклад. Одна з тих, чотирьох платних. Але є "але". Її Не ремонтували, а виявили Випадково в корпусі для неповнолітніх. Тут і плазма більша, і душова кабіна, і кондиціонер, а ще багато меблів. Хто її орендував раніше, і за скільки - незрозуміло. Адже нової системи ще не було. А камера - існувала.

Сергій Старенький, колишній голова Державної пенітенціарної служби України:

Була встановлена певна сума оплати за ці камери, які перераховувалися у вигляді благодійної допомоги до спецфонду київського СІЗО. Але, оскільки бажаючих було набагато більше, ніж місць в цих камерах, це призводило до того, що на різних рівнях ці в'язні зверталися до керівництва установи з проханням їх туди перевезти. Це є серйозне порушення закону. Чому інші особи, які перебувають в інших камерах не перебувають в таких же умовах, як ті, хто платить за себе?

Ми "на катьці", одному з найстаріших корпусів Лук'янівки. Чому "Катька"? Бо є легенда, що його будували при Катерині ІІ, утім це лише легенда. Адже будівлі Лук'янівського СІЗО "лише" 150 років. І на її дореволюційний вік вказує все. Грубезні стіни і те, чого не може передати камера, - запах сирості та плісняви.

Таких камер тут понад триста. Замість нових ліжок скрипучі "нари". Але ремонт тут усе ж роблять. Самі ув'язнені.

Нормальные условия. Ну вот сделали, подкрасили. Пытаемся улучшить. Ну особо, что тут улучшить? Что тут сделаешь? Нету возможностей.

Можливості заплатити за "покращені" камери - не мають, кажуть жителі "Катьки". Та й сенсу у цьому - більшість не бачить.

Ну сидеть в тюрьме и платить еще за это деньги? Ни к чему это. Если вы за меня заплатите я перееду.

Люди "зі стажем" запевняють: камери в Лук'янівському СІЗО, навіть ось такі, для України це вже підвищений комфорт.

Вадим, підсудний:

Сейчас нормально. Ну вот по сравнению с 90-ми годами, 2000-ми то уже нормально. В 1998 году, я помню, сидел - там человек 80 было в камере. Представьте, 30 нар и 80 человек.

Вот так все происходит. Вот так мусора нас урабатывают.

Це кадри бунту ув'язнених в Одесі.

Вот смотрите, нам нужно перекрыть здесь крышу, убрать здесь плесень, убрать эти грибки. Это то, из-за чего портятся продукты. Ну вот как же их мыть?

А це його причини. Якщо проблему переповненості СІЗО та виправних колоній вдалося вирішити, то покращити умови утримання - ні.

Пища какая? - Недовареная. Бычки, в томате, 17 года. Это спорченые. Находят бывает шо черви, тараканы. Вот вода, и черви плавают. Как это можно кушать?

Бунтують і в колоніях, і в слідчих ізоляторах. Ще й регулярно. Часто люди, які офіційно ще не злочинці - живуть у гірших умовах, ніж ті, хто в тюрмах.

Сергій Пернікоза, координатор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів:

Ми один раз стикнулися з ситуацією, коли ми приїхали до слідчого ізолятору, а люди були настільки заведені, тому що їм в хліб - єдине, що там можна було їсти, насипали піску. Це сталося випадково, тому що халатно поставилися до виробництва хліба.

Ще одна "хронічна хвороба" СІЗО антисанітарія. Клопи, воші й таргани. Це відео зняли ув'язнені в Ізмаїльському ізоляторі.

Все простыни в крови. Вот руками случайно цепляются, эти клопы, смотри условия. Это в этих дырках вот эти мрази живут.

Такі умови часто стають приводом звернення арештантів до європейського суду з прав людини. І справи наша держава - програє. Бо умови ув'язнення нелюдські.

Сергій Пернікоза, координатор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів:

За ці гроші, які Україна виплачує по цих справах ми б могли відремонтувати я не знаю скільки цих слідчих ізоляторів.

Натомість, їх намагаються продати, як Лук'янівський ізолятор, чи розселити, як в Одесі. Утім, про ці плани говорять уже багато років. А істотних змін немає. І кілька показових віпкамер у кількох СІЗО ситуації не врятують.