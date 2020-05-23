Противомалярийные препараты, ранее считавшееся эффективными средствами лечения коронавируса, увеличивают риск летального исхода от инфекции.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По информации, препараты хлорохин и гидроксихлорин приводят к ухудшению состояния инфицированных коронавиурсом пациентов.

Читайте также Индия передала Украине препарат для лечения COVID-19

"Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при COVID-19 не подтверждают никакие научные данные. Даже напротив, особенно у пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердца мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, в первую очередь, опасные для жизни нарушения ритма сердцебиения", - отмечается в сообщении.

Известно, что в исследованиях участвовали 96 тысяч людей. Их поделили на три группы. Показатели сметности среди принимавших лекарства составили: 16.4% - хлорохин, 18% - гидроксихлорин, 9 % - не принимали ни того, ни другого.

Читайте еще, коронавиусом инфицированы более 5 миллионов человек. Болезнь "убила" более 327 тысяч больных.