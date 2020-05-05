Индия передала Украине препарат для лечения COVID-19 [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально получил от индийского посла Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Дальнейшее распределение партии в 30 тысяч таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль за их применением будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.
"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.
Правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.
Напоним, Минздрав включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом. Кроме того, в протокол были внесены также экспериментальные препараты "Фавипиравир" и "Плаквенил".
Ранее сообщалось, что в Украине изменили протокол лечения COVID-19.
Также читайте о том, что Израиль разработал пассивную вакцину от коронавируса.
по теме
Япония передаст препарат для лечения коронавируса 43 странам
Речь идет о медицинском препарате "Авиган"
Сколько времени коронавирус может жить в организме человека
Коронавирус может жить в организме человека несколько месяцев
Эффективна ли баня в борьбе с коронавирусом: ответ ученых
Как сообщили французские ученые, СOVID-19 погибает при температуре 92 градуса
В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса
В ближайшее время начнутся клинические испытания вакцины на добровольцах