Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально получил от индийского посла Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Дальнейшее распределение партии в 30 тысяч таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль за их применением будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

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"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Напоним, Минздрав включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом. Кроме того, в протокол были внесены также экспериментальные препараты "Фавипиравир" и "Плаквенил".

Ранее сообщалось, что в Украине изменили протокол лечения COVID-19.

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